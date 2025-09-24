Минфин планирует в ближайшие годы приватизацию крупнейших госкомпаний

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что ряд сделок по приватизации пройдет до конца 2025 года, в доходную часть бюджета будет привлечено до 100 млрд рублей. В следующем году планируется приватизация семи компаний, поступления в бюджет от продажи их акций могут составить 100−300 млрд рублей.