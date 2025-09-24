Ричмонд
Минфин планирует в ближайшие годы приватизацию крупнейших госкомпаний

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин планирует приватизацию крупнейших госкомпаний в ближайшие годы, Россия сохранит контрольный пакет акций в компаниях, имеющих стратегическое значение. Это следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2026−2028 годы.

Источник: Александр Манзюк/ТАСС

«Также планируется приватизация крупнейших госкомпаний с госучастием. Мера будет способствовать пополнению бюджета от продажи долей РФ в компаниях. При этом государство, безусловно, сохраняет контрольный пакет акций в компаниях — естественных монополистах и других компаниях, имеющих стратегическое значение», — отмечается в материалах Минфина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что ряд сделок по приватизации пройдет до конца 2025 года, в доходную часть бюджета будет привлечено до 100 млрд рублей. В следующем году планируется приватизация семи компаний, поступления в бюджет от продажи их акций могут составить 100−300 млрд рублей.

