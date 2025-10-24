Ричмонд
Минфин рассказал, для кого расширяется льгота по НДФЛ от продажи жилья

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Поправки в Налоговый кодекс РФ расширяют возможность применения налоговой льготы от уплаты НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для семей с двумя и более детьми. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина России.

Источник: Unsplash / CC0

«Расширяется возможность применения налоговой льготы в виде освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого жилья в целях улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Так, поправками предлагается установить возможность учета детей вне зависимости от возраста, если такие дети признаны судом недееспособными, а также учитывать детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года», — говорится в материалах.

