Минфин не поддержал проект о налоге на сверхприбыль банков

Чиновник 11 ноября выступил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Ранее в сентябре группа депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на «сверхприбыль» банков — в размере 10%. Так парламентарии рассчитывали привлечь в бюджет дополнительные 200 млрд рублей.
«Минфин — командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о позиции министерства относительно законопроекта.
Как подчеркивала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, такие налоги на «сверхприбыль» приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».