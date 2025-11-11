Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин не поддержал проект о налоге на сверхприбыль банков

Министерство финансов России не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

Чиновник 11 ноября выступил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Ранее в сентябре группа депутатов из фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на «сверхприбыль» банков — в размере 10%. Так парламентарии рассчитывали привлечь в бюджет дополнительные 200 млрд рублей.

«Минфин — командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о позиции министерства относительно законопроекта.

Как подчеркивала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, такие налоги на «сверхприбыль» приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономики, поскольку они изымают капитал у банков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
Читать дальше