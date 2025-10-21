Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле

«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе», — сказал министр.
Он охарактеризовал расчеты с использованием крипторынка как большое направление работы, поскольку с их помощью возможна как оплата, так и вывод валюты из страны. Поэтому, по его словам, вместе с легализацией этого рынка необходимо усиление контрольных функций со стороны регулятора.