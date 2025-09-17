Минфин Грузии: полностью погашен многолетний долг перед Россией

На сайте Минфина Грузии доступны данные о внешнем долге страны с 2003 года. По итогам того года общий размер госдолга Грузии составил $1,56 млрд, где на Россию приходилось $156,9 млн. По этому показателю в 2003 году Россия была на втором месте после Туркмении, которой Грузия была должна $253,6 млн. В последующие годы задолженность Грузии перед Россией сокращалась ежегодно несколько миллионов долларов. В результате, по итогам 2013 года она составила $100,4 млн, к концу 2018 года опустилась до $61,4 млн, и еще через пять лет, в конце 2022 года, составила $25,4 млн.