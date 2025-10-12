Минэнерго: мораторий на обнуление демпфера поможет стабилизировать цены на топливо

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по демпферу с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года. Постановление также отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.