Минэнерго: мораторий на обнуление демпфера поможет стабилизировать цены на топливо

С помощью введения моратория на обнуление топливного демпфера правительство сможет стабилизировать цены на моторное топливо на внутреннем рынке, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

Источник: Reuters

Демпферный механизм используют для предотвращения резких колебаний цен на топливо. Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизель.

В заявлении министерства отметили, что отмена акциза на дизельное топливо из авиакеросина повысит экономическую эффективность производства его морозостойких сортов. Для этого необходимо увеличить предельную температуру его фильтруемости и застывания.

Минэнерго России и правительство «в ручном режиме» контролируют рынок нефтепродуктов, отметили в пресс-релизе. Для этого они применяют все «необходимые инструменты», чтобы стабилизировать ситуацию.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о моратории на обнуление выплат по демпферу с 1 октября 2025 года до 1 мая 2026 года. Постановление также отменяет акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиационным керосином и другими компонентами, в случае если оно произведено не на НПЗ.

