Решетников оценил уровень годовой инфляции ниже ожиданий МЭР в 6,8%

Официальный прогноз меняется два раза в год, отметил глава Минэкономразвития.

Источник: Freepik

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ оценивает текущий уровень годовой инфляции в России существенно ниже своих прогнозных ожиданий в 6,8%, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников в кулуарах Российско-индийского бизнес-форума.

«Официальный прогноз мы меняем два раза в год, остальное — это текущие оценки. Конечно, по инфляции мы идем существенно ниже тех цифр, которые предполагали (6,8% — прим. ТАСС). Что касается ускорения ВВП в октябре, исходим из того, что это, скорее, разовые факторы, и говорить о том, что тенденция сменилась, пока преждевременно», — сказал он.

Как сообщал ТАСС, годовая инфляция с 25 ноября по 1 декабря замедлилась до 6,61% с 6,92% неделей ранее.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). ТАСС — информационный партнер мероприятия.

