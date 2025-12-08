Минэк и Минтруд предложили вдвое увеличить лимит сверхурочной работы

По действующим нормам Трудового кодекса, максимальная продолжительность сверхурочной работы на одного сотрудника ограничена четырьмя часами в течение двух суток подряд и 120 часами в год. За первые два часа переработки предусмотрена оплата не менее чем в 1,5-кратном размере, а за последующие — не менее чем в двойном.