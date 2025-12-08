Ричмонд
Минэк и Минтруд предложили вдвое увеличить лимит сверхурочной работы

Минэкономразвития и Минтруд подготовили проект поправок к Трудовому кодексу, согласно которому максимальное количество сверхурочных часов в год предлагается увеличить до 240. С текстом документа ознакомился РБК.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По действующим нормам Трудового кодекса, максимальная продолжительность сверхурочной работы на одного сотрудника ограничена четырьмя часами в течение двух суток подряд и 120 часами в год. За первые два часа переработки предусмотрена оплата не менее чем в 1,5-кратном размере, а за последующие — не менее чем в двойном.

Минэкономразвития в 2024 году сообщало о работе над смягчением ограничений сверхурочной занятости в условиях дефицита кадров. Тогда ведомство отмечало, что для работников государственных и муниципальных учреждений, привлекаемых к внутреннему совместительству более чем на четверть месячной нормы, годовой лимит сверхурочных сохраняется на уровне 120 часов.

Инициатива получила поддержку в правительстве, однако, по данным РБК, в феврале Государственно-правовое управление президента дало проекту отрицательное заключение.

В начале декабря Кабмин утвердил национальную модель целевых условий для бизнеса. В рамках нового документа планируется увеличить годовой лимит сверхурочных работ до 240 часов к апрелю 2026 года.

