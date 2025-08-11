Минцифры ужесточит контроль за 5G через спутник

Обязать SpaceX и других зарубежных операторов устанавливать в России станции сопряжения, оборудование СОРМ и ТСПУ на них в обозримой перспективе вряд ли удастся из-за действия антироссийских санкций, считает Сергей Пехтерев. «Возможность работы на территории России китайской низкоорбитальной спутниковой группировки — вопрос политический, он будет сильно зависеть от того, будет ли создана сеть “Бюро 1440”, а также того, когда Китай закончит создание своей сети и как именно она будет работать. И главным вопросом станет приземление трафика зарубежных спутниковых компаний на территории России и установка СОРМ на их сетях», — рассуждает Пехтерев.