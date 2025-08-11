Минцифры ужесточит контроль за 5G через спутник

Минцифры разработало требования для спутниковых операторов при организации связи 5G. Как следует из проекта изменений в Требования к применению земных станций спутниковой связи и вещания, опубликованного на портале Regulation.gov.ru, они будут обязаны:
- получать частоты в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России);
- создавать земную станцию сопряжения (принимает сигнал из космоса и дальше передает его объектам на земле);
- устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ; технические средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий через сети связи, позволяют спецслужбам получить доступ к звонкам, интернет-трафику и другим данным абонентов и пользователей интернета);
- подключаться к техническим средствам противодействия угрозам (специальное оборудование, которое Роскомнадзор устанавливает на сетях связи, через него ограничивается доступ к заблокированному контенту).
Как пояснил РБК представитель Минцифры, документ устанавливает условия для использования телефонов стандарта 5G в режиме спутниковой связи. Проект регулирует любые подключения телефонов с поддержкой 5G к спутниковым сетям, вне зависимости от того, иностранные они или российские. Требования аналогичны тем, которые уже установлены для мобильных операторов связи, оказывающих услуги на территории России. СОРМ и технические средства противодействия угрозам необходимо будет разместить на наземной станции сопряжения, сигнал должен будет передаваться по схеме: телефон — спутник — наземная станция сопряжения, пояснил собеседник РБК.
За неисполнение новых требований предусматривается штраф по статье о нарушении правил использования в России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств (для должностных лиц — 10−30 тыс. руб., для юридических — от 500 тыс. до 1 млн руб.). Затраты операторов спутниковой связи на выполнение новой нормы Минцифры оценивает в более 3 млрд руб. за шесть лет. В случае принятия приказ вступит в силу с марта 2026 года и будет действовать до сентября 2028-го.
Зачем нужны изменения
В проекте приказа отмечается, что цель регулирования — создание условий для легального использования иностранных низкоорбитальных спутниковых систем. В Минцифры считают, что при прямом подключение 5G-устройств к иностранным спутниковым сетям появится канал связи, который будет невозможно контролировать, что, в свою очередь, создаст потенциальную угрозу национальной безопасности.
Речь идет о технологии прямой связи между спутником и смартфоном (Direct to Cell, DTC). Чипы, поддерживающие DTC, внедрены в потребительскую электронику. Ранее американский спутниковый оператор Starlink заявлял, что в 2025 году сигнал его сети смогут принимать устройства с поддержкой 4G и 5G в диапазонах радиочастот 1,6−2,7 МГц.
О перспективах DTC заговорили с момента распространения низкоорбитальные спутниковых систем. В США такие системы создают SpaceX (Starlink) и Amazon (Kuiper), в Китае — Qianfan (Spacesail Constellation), в России — «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»). Низкоорбитальные системы расположены ближе к поверхности Земли по сравнению с запускаемыми в предыдущие десятилетия геостационарными спутниками. За счет этого в таких сетях меньше задержка сигнала, но в то же время радиус их покрытия меньше, из-за чего для охвата всей территории планеты группировка должна состоять из большего числа аппаратов, чем в геостационарных системах.
В 2024 году «Ростелеком» оценивал потенциал рынка для низкоорбитальных систем в России в 150 тыс. абонентов. Это те, кто сейчас не имеет технической возможности подключиться к интернету через наземную инфраструктуру, а также самолеты, поезда, автомобили, морских суда, дроны и устройства интернета вещей. Представитель «МегаФона» ранее указывал, что на территории России 96% устройств могли бы поддерживать прием прямого сигнала Starlink, но компания ранее объявила, что будет реализовывать DTC через операторов-партнеров в отдельных странах.
Подобные соглашения у оператора есть, например в США, Канаде и Новой Зеландии. Тогда же представитель «МегаФона» отмечал, что организовать сплошную блокировку сигнала подобной группировки спутников невозможно, и что проблему можно решить двумя способами: либо присоединиться к такой системе, либо начать контролировать оборот устройств.
В Россию по схеме параллельного импорта могут поставляться спутниковые 5G-терминалы американских Iridium и SpaceX, британской Inmarsat и Thuraya из ОАЭ, рассказал РБК директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, собственные устройства для спутникового 5G в стране разрабатывают «Бюро 1440», «Мэтрикс вейв», в также входящие в «Роскосмос» «Гонец» и «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва». Но никто из них пока не дошел до стадии коммерческого продукта.
Бедеров отметил, что 5G-терминалы используют для расширения покрытия мобильной связи на территории, где наземные сети недостаточно эффективны или недоступны, а также для обеспечения непрерывности обслуживания в случае аварий или стихийных бедствий.
Как пояснили несколько источников РБК на телеком-рынке, с началом специальной военной операции 5G-терминалы, в особенности Starlink, стали активно использоваться в зоне боевых действий для обеспечения связи военных. По их словам, новая мера Минцифры направлена в том числе на то, чтобы эти терминалы работали в соответствии с российским законодательством.
Игорь Бедеров говорит, что устройства Starlink не могут поставляться в Россию напрямую из-за санкций, поэтому поставляются неофициально. По его словам, такие терминалы действительно могут использоваться при обеспечении связи в условиях разрушенной инфраструктуры, управлении беспилотниками и как резервный канал связи.
«Но это не единственный сценарий. Около года назад силовики начали фиксировать при расследовании схем мошенничества и иных технологических преступлений, что терминалы Starlink начали использовать для обхода государственного контроля», — пояснил эксперт.
Акционер спутникового оператора «Ка Интернет» Сергей Пехтерев также говорит, что терминалы Starlink активно используются в зоне военных действий, а иногда и на остальной территории России, хотя это противоречит действующим законам страны и нормам Международного союза электросвязи.
Кто будет выполнять требования
Обязать SpaceX и других зарубежных операторов устанавливать в России станции сопряжения, оборудование СОРМ и ТСПУ на них в обозримой перспективе вряд ли удастся из-за действия антироссийских санкций, считает Сергей Пехтерев. «Возможность работы на территории России китайской низкоорбитальной спутниковой группировки — вопрос политический, он будет сильно зависеть от того, будет ли создана сеть “Бюро 1440”, а также того, когда Китай закончит создание своей сети и как именно она будет работать. И главным вопросом станет приземление трафика зарубежных спутниковых компаний на территории России и установка СОРМ на их сетях», — рассуждает Пехтерев.
Он отметил, что документ Минцифры также нужен «на будущее, если российские сотовые операторы создадут свою или будут использовать чужую спутниковую сеть для работы их смартфонов», в этом случае они должны будут обеспечить установку СОРМ и ТСПУ.
На вопрос, известно ли Минцифры о желании кого-либо из иностранных спутниковых операторов начать оказывать услуги спутникового 5G в России, представитель министерства сказал, что они не ведут подобных переговоров.
По словам Игоря Бедерова, технически установка СОРМ и ТСПУ на сети Starlink возможна только при условии согласия основателя SpaceX Илона Маска создать станцию сопряжения на территории России. "Отсюда и возникают такие механизмы принуждения SpaceX к взаимодействию в российскими властями, как подавление спутникового интернета в определенных зонах и лицензионные требования. Для Илона Маска установка такой станции, а тем более СОРМ и ТСПУ — политически и технологически неприемлемый шаг.
Следовательно, в среднесрочной перспективе следует ожидать усиления борьбы с нелегальными терминалами Starlink и ускорение собственных спутниковых проектов. В отдельных случаях возможно допущение Starlink для военных задач, но с усилением криптозащиты трафика", — пояснил эксперт.
Представитель «МегаФона» сказал, что на данный момент они не используют спутниковые терминалы стандарта 5G. «У нас заключены соглашения с российскими операторами спутниковой связи, предусматривающие в перспективе использование таких терминалов, получение разрешительной документации на подобное оборудование находится в компетенции поставщика», — сказал он.
Представители «Роскосмоса», «Бюро 1440», МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.
РБК направил запрос в SpaceX и «Ростелеком».