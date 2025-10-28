Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минцифры продлило допсубсидирование IT-ипотеки до конца года

Минцифры продлило до конца 2025 года период дополнительного субсидирования расходов банков по сопровождению ИТ-ипотеки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Минцифры

«Минцифры по согласованию с Правительством продлило до конца года период дополнительного субсидирования расходов банков по сопровождению ИТ-ипотеки. Это позволит снизить дополнительные комиссии, выставляемые банками при оформлении кредитных договоров», — сказано в публикации.

Отмечается, что до принятия этого решения часть финансовой нагрузки фактически ложилась на граждан: при оформлении льготного кредита банки выставляли дополнительную комиссию девелоперам, а те перекладывали расходы на заёмщиков. По поручению президента такая практика с 1 мая была исключена.

ИТ-ипотека остается одной из самых востребованных мер господдержки цифровой отрасли. Принятые решения являются важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий.

В настоящий момент этой мерой поддержки воспользовались порядка 90 тыс. человек, добавляет пресс-служба министерства.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».