Минцифры продлило допсубсидирование IT-ипотеки до конца года

Отмечается, что до принятия этого решения часть финансовой нагрузки фактически ложилась на граждан: при оформлении льготного кредита банки выставляли дополнительную комиссию девелоперам, а те перекладывали расходы на заёмщиков. По поручению президента такая практика с 1 мая была исключена.