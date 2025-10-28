Минцифры продлило допсубсидирование IT-ипотеки до конца года

«Минцифры по согласованию с Правительством продлило до конца года период дополнительного субсидирования расходов банков по сопровождению ИТ-ипотеки. Это позволит снизить дополнительные комиссии, выставляемые банками при оформлении кредитных договоров», — сказано в публикации.
Отмечается, что до принятия этого решения часть финансовой нагрузки фактически ложилась на граждан: при оформлении льготного кредита банки выставляли дополнительную комиссию девелоперам, а те перекладывали расходы на заёмщиков. По поручению президента такая практика с 1 мая была исключена.
ИТ-ипотека остается одной из самых востребованных мер господдержки цифровой отрасли. Принятые решения являются важным шагом для поддержки развития ИТ-отрасли и создания комфортных условий для сотрудников в сфере высоких технологий.
В настоящий момент этой мерой поддержки воспользовались порядка 90 тыс. человек, добавляет пресс-служба министерства.
