Минцифры планирует запустить эксперимент по продаже вина на маркетплейсах

«Вторая часть марлезонского балета — это продажа алкоголя. Наверное, так сказать, самый волнующий бизнес вопрос… Мы рассчитываем, по нашим планам, в первом квартале следующего года мы всю нормативную обвязку для этого эксперимента уже выпустим. Поскольку мы технически к этому уже готовы, то к этому моменту первые технические решения уже можно будет применить в соответствующих маркетплейсах и у курьеров, или во втором квартале, в третьем квартале, мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными маркетплесами… И, собственно, чтобы к концу года подвести результаты эксперимента и уже быть готовыми полноценно запустить этот механизм на полноценной основе, если он докажет свою работоспособность», — сказал Качанов.