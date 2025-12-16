Миллион в пеленке. Как увеличение лимита выплат на рождение ребенка изменит рынок труда

Размер матпомощи каждый работодатель определяет самостоятельно, исходя из результатов бизнеса, финансовой политики, планов развития и т. д. Заметим, немало компаний экономили на соцподдержке сотрудников-родителей. То есть финансовой нагрузки в по данному виду расходов у них в принципе не было. Для таких компаний смягчение налогообложения в рамках нового закона никак не стимулирует бизнес и не отразится на их допрасходах. К тому же, времена сейчас для бизнеса крайне сложные, а бремя налогов в 2026-м году только вырастет.