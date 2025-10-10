Миллер заявил о появлении очертаний новой парадигмы на рынке газа

В 2024 году мировое энергопотребление ЦОДов составило 508 млрд кВт∙ч, из которых на ИИ-сервисы пришлось около 17%, приводит данные Белогорьев. При этом по усредненным оценкам к 2030 году этот показатель вырастет более чем в три раза — до 1600 млрд кВт∙ч, а доля ИИ в использовании ЦОДов будет поступательно расти. Однако экстраполировать этот рост на газовую генерацию стоит с большой осторожностью, считает эксперт. «Государственные регуляторы в зарубежных странах тоже стали обращать на этот сегмент энергопотребления пристальное внимание, и никто, кроме, может быть, [президента США] Дональда Трампа, не собирается освобождать его от требований по снижению углеродного следа. Поэтому, например, Microsoft, Amazon и Google инвестируют сейчас вовсе не в газовую, а в ядерную энергетику — прежде всего в малые модульные реакторы. Если говорить про “традиционные” виды генерации (то есть без ВИЭ), именно АЭС выглядят основным бенефициаром взрывного роста ИИ», — заключает он.