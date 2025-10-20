Миллер: архитектуру мирового газового рынка скоро будут определять РФ и КНР

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Архитектура мирового газового рынка в ближайшей перспективе будет формироваться под влиянием России как крупнейшего производителя и Китая как крупнейшего потребителя газа. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если говорить о региональном аспекте, то, без сомнения, архитектуру газового рынка в самое ближайшее время будет определять крупнейший производитель газа — это Россия, и крупнейший потребитель газа — это Китай», — сказал он.
Миллер отметил, что такая ситуация обусловлена объективными рыночными факторами. Он подчеркнул, что именно эти две страны будут определять дальнейшее развитие газового рынка.
Особое внимание в своем анализе глава «Газпрома» уделил странам глобального юга, отметив впечатляющие темпы роста газового потребления в этом регионе. Он привел статистические данные, согласно которым доля этих стран в мировом газовом балансе за последние 25 лет увеличилась с 45% до 60%.
Миллер спрогнозировал дальнейшее усиление роли глобального юга в газовой отрасли, предположив, что через 25 лет их доля достигнет 70% в мировом газовом балансе.