«В последние годы Россия подверглась беспрецедентным мерам экономического нажима со стороны западных стран. Несмотря на это, российская экономика продемонстрировала высокую степень устойчивости и адаптируемости, продолжила уверенный рост. Стало очевидно, что односторонние принудительные меры наносят тяжелый урон самим инициаторам. Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла потери на сумму до €1,6 трлн», — отметили в министерстве.
В МИД РФ добавили, что применение односторонних принудительных мер является серьезным препятствием на пути формирования справедливого и равноправного полицентричного миропорядка. «Такие меры служат одним из главных инструментов неоколониальной политики коллективного Запада. Ее цель ясна — удержать ускользающее доминирование, лишить страны мирового большинства права на самостоятельный политический выбор, сдержать их технологическое и промышленное развитие. Иными словами, продолжать наживаться за счет глобального Юга и Востока, стремясь сделать его послушным исполнителем своей воли», — указали в дипведомстве.
«Совместно с партнерами — ответственными членами мирового большинства — продолжим борьбу с нелегитимными односторонними принудительными мерами и другими проявлениями неоколониализма в интересах скорейшего выстраивания справедливой многополярной архитектуры, лишенной санкционного диктата и принуждения», — заключили в МИД РФ.