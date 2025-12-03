МИД Бельгии: инициатива ЕК по изъятию российских активов может привести к катастрофе

Бельгия поддерживает планы Еврокомиссии по финансированию Киева в 2026—2027 годах, однако имеет замечания к предлагаемым механизмам обеспечения выплат. Как отметил Прево, страна считает вариант экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредита» худшей из возможных опций. Вместо этого, он призывает Еврокомиссию привлечь для целей финансирования европейский кредит на финансовом рынке.
«Бельгия, без сомнения, полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины, — отметил министр. — Но мы считаем вариант “репарационного кредита” худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось».
«Поэтому мы продолжаем призывать использовать альтернативу — привлечение необходимой суммы в виде европейского займа на финансовых рынках, это проверенная и надежная опция с предсказуемыми параметрами», — подытожил Прево.
