Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Бельгии: инициатива ЕК по изъятию российских активов может привести к катастрофе

Инициатива Еврокомиссии по экспроприации российских активов в рамках схемы «репарационного кредита» является неприемлемой для Бельгии. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Текст предложения Еврокомиссии не снимает опасений Бельгии о финансовых и юридических рисках. Это неприемлемо — взять деньги и бросить Бельгию наедине с рисками — и приведет к катастрофическим последствиям для стран ЕС», — говорится в заявлении главы МИД.

Бельгия поддерживает планы Еврокомиссии по финансированию Киева в 2026—2027 годах, однако имеет замечания к предлагаемым механизмам обеспечения выплат. Как отметил Прево, страна считает вариант экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредита» худшей из возможных опций. Вместо этого, он призывает Еврокомиссию привлечь для целей финансирования европейский кредит на финансовом рынке.

«Бельгия, без сомнения, полностью поддерживает обеспечение всех финансовых потребностей Украины, — отметил министр. — Но мы считаем вариант “репарационного кредита” худшим из всех, поскольку это рискованно и никогда ранее не делалось».

«Поэтому мы продолжаем призывать использовать альтернативу — привлечение необходимой суммы в виде европейского займа на финансовых рынках, это проверенная и надежная опция с предсказуемыми параметрами», — подытожил Прево.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше