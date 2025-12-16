МФО запретят выдавать новый заем до погашения предыдущего

«Около 70% наиболее дорогостоящих займов МФО переоформляется в новые, более половины — с увеличением суммы. Это говорит о серьезной проблеме для граждан. Человек попадает в долговую спираль, его долг растет как снежный ком. Новый закон пресекает такие практики. Он позволит гражданам рассчитаться с долгами МФО, прекратив их накопление. Важно, что запрет не будет распространяться на займы с процентной ставкой до 100% годовых. Это позволит сохранить финансовую доступность: у людей остается возможность быстро получить заем на неотложные нужды, но не накапливать при этом проблемы», — отметил директор Департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.