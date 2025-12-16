МФО запретят выдавать новый заем до погашения предыдущего

Ограничение будет касаться наиболее дорогих потребительских займов, где полная стоимость превышает 100% годовых. Между погашением одного дорогого займа и выдачей следующего устанавливается период охлаждения — 3 дня.
Такие нормы прописаны в законе, который приняла Госдума. Он предусматривает серьезные ограничения для микрофинансовых организаций (МФО) и радикальную реформу отрасли. Новации поставят заслон недобросовестным практикам, когда людей буквально втягивают в долговую кабалу.
«Около 70% наиболее дорогостоящих займов МФО переоформляется в новые, более половины — с увеличением суммы. Это говорит о серьезной проблеме для граждан. Человек попадает в долговую спираль, его долг растет как снежный ком. Новый закон пресекает такие практики. Он позволит гражданам рассчитаться с долгами МФО, прекратив их накопление. Важно, что запрет не будет распространяться на займы с процентной ставкой до 100% годовых. Это позволит сохранить финансовую доступность: у людей остается возможность быстро получить заем на неотложные нужды, но не накапливать при этом проблемы», — отметил директор Департамента небанковского кредитования Илья Кочетков.
Кроме того, законом снижен размер переплаты по займу с 130 до 100% от суммы займа. Это означает, что, получив заем в 10 тыс. рублей, человек должен будет вернуть не более 20 тыс. рублей, включая тело долга, проценты, комиссии и штрафы.
Также МФО смогут выдавать POS-займы при покупках в магазинах и на маркетплейсах, когда средства напрямую перечисляются на счет продавца. Это даст дополнительные возможности гражданам при выборе кредитора и поддержит здоровую, клиентоориентированную часть рынка.
