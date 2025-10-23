Международные резервы России достигли нового рекорда

«Резервы составили 742,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 12,9 миллиарда», — говорится в релизе.
По состоянию на конец дня 10 октября они оценивались в 729,5 миллиарда долларов.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
