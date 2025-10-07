Международные резервы России обновили исторический максимум

Первого сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.
Таким образом, за прошлый месяц резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.
За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.
