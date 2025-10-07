Международные резервы России обновили исторический максимум

Узнать больше по теме

Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает

Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.