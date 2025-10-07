Ричмонд
Международные резервы России обновили исторический максимум

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Международные резервы России держатся на историческом максимуме, по состоянию на начало дня 1 октября они достигли 713,301 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.

Источник: © РИА Новости

Первого сентября этот показатель составлял 689,458 миллиарда долларов, а в конце дня 26 сентября — 713,3 миллиарда.

Таким образом, за прошлый месяц резервы выросли на 23,843 миллиарда долларов, или на 3,46 процента.

За прошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.

