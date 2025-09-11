Ричмонд
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России на 5 сентября 2025 года достигли 698,5 млрд долларов, обновив исторический максимум, следует из материалов Банка России.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Международные резервы по состоянию на конец дня 5 сентября 2025 года составили 698,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 13,0 млрд долларов США, или на 1,9%, в основном из-за положительной переоценки», — сказано в публикации.

Отмечается, что показатель вырос на 13 млрд долларов — 29 августа международные резервы составляли 685,5 млрд долларов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

