Выручка застройщиков жилья за 9 месяцев снизилась на 6,7%, продажи — на 18%

По данным единой информсистемы «Наш. Дом.РФ», на неделе с 22 по 28 сентября 2025 года средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке составляла 21,29%. Это заградительно высокая стоимость кредита для многих россиян. При этом выручку девелоперов поддержал рост цен на новостройки как минимум на уровень инфляции, а в некоторых регионах — и еще выше, отмечает гендиректор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов. По подсчетам Dataflat.ru, в сентябре 2025 года средняя стоимость российских новостроек выросла на 5,5% год к году, до 202 тыс. руб. за 1 кв. м.