Метровая инфляция. Что будет с рынком жилья после решения ЦБ по ставке

После отмены в 2024 году программы льготной ипотеки и повышения ипотечных ставок на фоне высокой ключевой ставки спрос на квартиры по сравнению с предыдущим годом ожидаемо снизился. По данным ЕИСЖС в новостройках за первые пять месяцев 2025 снижение спроса составило 16% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Эксперт напомнил, что Росреестр по Московской области сообщил и регистрации в Москве в мае 2025 года ДДУ на 24,7% меньше, чем в апреле и на 43,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.