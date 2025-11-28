Мерц стремится учесть «справедливые интересы Бельгии» в вопросе активов России

В четверг бельгийская компания Euroclear предупредила, что использование замороженных российских активов в пользу Украины может привести к росту долговых обязательств ЕС и отпугнет инвесторов. Как ранее заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар, вне зависимости от схемы, по которой может произойти экспроприация активов, это будет воровством. Он предупредил, что ответ России «последует немедленно» и заставит Запад «считать убытки».