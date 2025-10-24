Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц рассчитывает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уверенность в том, что США освободят немецкое подразделение компании «Роснефть» (Rosneft PJSC) от действия новых американских санкций против России.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Мы обсудим это с американцами», — приводит слова Мерца на саммите Европейского союза Bloomberg. — «Я исхожу из того, что будет предоставлено соответствующее исключение для “Роснефти”».

По словам канцлера, пока не совсем ясно, «нужно ли вообще» немецкому бизнесу — Rosneft Deutschland — такое исключение, поскольку санкции касаются компаний, где доля «Роснефти» составляет не менее 50%. «У нас ровно 50%», — отметил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что существует опасение, что немецкое подразделение «Роснефти» может потерять ключевых клиентов без освобождения от американских санкций. Нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже пригрозили прекратить сотрудничество с фирмой, отмечается в статье.

Мерц приветствовал новые санкции США против России, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Москву, чтобы добиться прекращения войны против Украины.

Согласно новым мерам США, у клиентов есть время до 21 ноября, чтобы прекратить отношения с любыми компаниями, более чем на 50% принадлежащими российским структурам, попавшим под санкции.

После начала СВО в 2022 году Германия ввела временное внешнее управление над активами «Роснефти» в стране, но не стала их национализировать. Как считает Bloomberg, это означает, что Берлину, вероятно, придётся добиваться отдельного исключения из новых американских ограничений.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше