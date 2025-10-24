Мерц рассчитывает, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций

По словам канцлера, пока не совсем ясно, «нужно ли вообще» немецкому бизнесу — Rosneft Deutschland — такое исключение, поскольку санкции касаются компаний, где доля «Роснефти» составляет не менее 50%. «У нас ровно 50%», — отметил он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что существует опасение, что немецкое подразделение «Роснефти» может потерять ключевых клиентов без освобождения от американских санкций. Нефтетрейдеры, банки и нефтяные компании уже пригрозили прекратить сотрудничество с фирмой, отмечается в статье.
Мерц приветствовал новые санкции США против России, назвав их свидетельством решимости президента Дональда Трампа оказать давление на Москву, чтобы добиться прекращения войны против Украины.
Согласно новым мерам США, у клиентов есть время до 21 ноября, чтобы прекратить отношения с любыми компаниями, более чем на 50% принадлежащими российским структурам, попавшим под санкции.
После начала СВО в 2022 году Германия ввела временное внешнее управление над активами «Роснефти» в стране, но не стала их национализировать. Как считает Bloomberg, это означает, что Берлину, вероятно, придётся добиваться отдельного исключения из новых американских ограничений.