Мерц: ФРГ поддерживает предложения ЕК по увеличению пошлин на импорт стали

«Прежде всего, промышленность, и особенно сталелитейная промышленность Германии и Европы, нуждается в эффективной защите внешней торговли. Мы сталкиваемся с серьезными вызовами, связанными с изменениями в мировой торговой политике. К ним относятся, с одной стороны, пошлины США, а с другой — перенаправление товарных потоков, особенно из Азии, и особенно из Китая, которые наводняют рынки субсидируемой сталью», — сказал Мерц по итогам прошедшего в ведомстве канцлера совещания, в ходе которого обсуждались пути вывода из кризиса сталелитейной промышленности ФРГ. В совещании приняли участие министры, руководители крупных компаний, отраслевых объединений.