Менее того: дефляция в России продлится до конца сентября

Дефляция в России продлится еще несколько недель — тенденция изменится лишь к концу сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий». Товары в стране дешевеют уже пятую неделю подряд, это связано с сезонным фактором. В то же время пока рано говорить о победе ЦБ: годовые темпы роста цен на продовольственные товары и услуги еще высокие. Замедляют их жесткая политика Банка России и крепкий рубль, а также переговоры России и США. Когда мы достигнем таргета в 4% — в материале «Известий».