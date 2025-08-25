Менее того: дефляция в России продлится до конца сентября

Дефляция в России продлится еще несколько недель — тенденция изменится лишь к концу сентября, следует из консенсус-прогноза «Известий». Товары в стране дешевеют уже пятую неделю подряд, это связано с сезонным фактором. В то же время пока рано говорить о победе ЦБ: годовые темпы роста цен на продовольственные товары и услуги еще высокие. Замедляют их жесткая политика Банка России и крепкий рубль, а также переговоры России и США. Когда мы достигнем таргета в 4% — в материале «Известий».
Дефляция летом-осенью 2025 года
Дефляция в России фиксируется уже пятую неделю подряд. Например, с 12 по 18 августа она составила 0,04% после 0,08% неделей ранее. Кроме того, годовой рост цен замедлился до 8,49%.
Продукция в стране продолжит дешеветь в среднем до середины-конца сентября, полагают опрошенные «Известиями» аналитики из университетов, банков и брокерских компаний. Самую позитивную оценку дали в Абсолют Банке и в Финансовом университете при правительстве РФ — там считают, что тенденция сохранится до конца осени. Напротив, самые негативные ожидания высказали в «Зените» и Совкомбанке — конец августа-начало сентября.
Дефляция в 2025-м появилась несколько раньше, чем в прошлом году, и оказалась глубже, в частности из-за эффекта высокой базы, полагает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.
— Наблюдаемое снижение потребительских цен — это краткосрочная ситуация, которая произошла после повышенной инфляционной активности. Если рассматривать дефляцию продовольственных товаров, то стоит отметить, что здесь играет большую роль фактор сезонности. Плодовоовощные продукты всегда дешевеют в летний период во время сбора урожая. Дефляционные процессы в категории «продукты питания» могут продлиться максимум до зимы, — отметила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.
При этом, по словам специалиста, наблюдается снижение цен на непродовольственные товары — стройматериалы, бытовую технику, химию и медикаменты. Для этих категорий дефляционные процессы могут продлиться до середины весны следующего года, однако потом сезонные факторы и накопленные инфляционные ожидания вновь проявят себя, добавила Надежда Капустина.
С октября по июнь ключевая ставка держалась на рекордно высоком уровне — 21% годовых. Это переохладило экономику, замедлило рост потребительского сектора и, как следствие, создало условия для дефляции, обратил внимание независимый эксперт Андрей Бархота.
Почему рост цен в России остается высоким
Годовая инфляция в России всё еще остается высокой из-за внешних и внутренних факторов. Среди первых — санкционное давление и связанное с этим сокращение нефтегазовых доходов бюджета, уверен доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Кроме того, триггером остается и очередной виток торговых войн.
К внутренним проинфляционным рискам относится бюджетная политика, обратила внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. За семь месяцев 2025-го дефицит казны составил 4,9 трлн рублей — для сравнения, в обновленном финплане на год заложено порядка 3,8 трлн. Эксперт пояснила: вероятно, недостача по итогам года окажется выше плановой, и это может привести к ускорению роста денежной массы, что раскрутит инфляцию.
Впрочем, вклад в рост цен вносят и высокие инфляционные ожидания со стороны как населения, так и бизнеса, уверен зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Так, согласно опросу, проведенному по заказу ЦБ, ожидания насчет роста цен населения России в августе 2025 года даже увеличились до 13,5%. Для сравнения, в июне и июле 2025 года они были на уровне 13%.
Помимо этого не дает резко замедлить годовую инфляцию крайне дефицитный рынок труда, полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Люкшин. По последним данным, безработица рекордно низкая — 2,2%, и до конца 2025-го ситуация с недостатком рабочих рук вряд ли улучшится.
Дефляция не будет долгосрочным трендом, так как риск разгона инфляции остается высоким. Это связано в том числе с удорожанием бензина. За последнюю отчетную неделю цены на горючее пусть и немного, но изменились в 77 регионах. Наиболее значительно — в Калужской области (2,3%) и в Дагестане (2%). С начала года его стоимость в целом по стране увеличилась почти на 6%.
— То есть оптовые цены на бензин уже бьют рекорды из-за повышенного спроса в период сбора урожая и отпусков, и в скором времени они могут отразиться и на розничных ценах, если ФАС не ограничит их. Увеличение розничных цен на топливо сразу же заметно в стоимости практически всех товаров на фоне подорожания их поставок, — обратил внимание аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Что может затормозить инфляцию
Есть и факторы замедления роста цен. К снижению инфляции привела жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России. В начале июня регулятор впервые за три года снизил ключевую ставку с рекордного 21% — сейчас она составляет 18%. Как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, на следующем заседании 12 сентября ЦБ вновь смягчит свою политику, а уже к концу года ключевая будет на уровне 14−15%.
Из-за высоких ставок по вкладам и кредитам население перешло на сберегательную модель поведения. Благодаря сокращению расходов предложение и спрос стали более сбалансированными, отметил Антон Павлов из Абсолют Банка.
На рост цен сейчас положительно повлиял и рубль. По данным ЦБ на 22 августа, курс российской валюты составил 80,25 за доллар — с начала года он окреп на 21%. Это произошло на фоне позитивных новостей о переговорах об урегулировании украинского конфликта и налаживании диалога российских властей с американскими.
Однако всё же остается риск того, что рубль ослабнет. Даже несмотря на успешные переговоры, курс к концу года может повыситься — не исключено, что он достигнет примерно 92−95 ₽/$, писали ранее «Известия». Тем не менее более слабый рубль положительно повлияет на бюджет, но может привести к росту цен на импортные товары, отметил доцент кафедры национальной экономики Президентской академии Владимир Любецкий.
В то же время существенно сказалась адаптация финансовой системы к работе в условиях вторичных санкций — распространение трансграничных платежей в рублях, в валюте дружественных стран, криптовалюте, полагает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Впрочем, как полагают опрошенные «Известиями» эксперты, к концу года инфляция составит около 6,5−7%. В то же время достижение целевого уровня в 4% потребует не только поддержания жесткой ДКП, но и повышения конкуренции, достижения технологического суверенитета и увеличения производительности труда, уверена Надежда Капустина из Финансового университета при правительстве РФ. Обязательными условиями также станут снижение геополитических рисков и стабилизация внешнеэкономической ситуации.
В таком случае таргета можно достичь не ранее первого полугодия 2026-го.