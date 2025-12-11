Мексика вводит пошлины в размере до 50% на товары из Китая

В среду Сенат Мексики проголосовал за законопроект, который вводит тарифы от 5% до 50% на более чем 1400 товаров из азиатских стран, не имеющих торгового соглашения с Мексикой. Согласно новому законодательству, китайские автомобили окажутся под самыми высокими тарифами — 50%. По данным Bloomberg, Китай сейчас занимает 20% мексиканского автомобильного рынка.
Как сообщает новостное агентство, новые пошлины начнут действовать со следующего года и затронут широкий спектр товаров, от одежды до металлов и автозапчастей, при этом основное внимание уделяется масштабному производству китайских фабрик.
Принятие законопроекта произошло на фоне напряженных торговых переговоров президента страны с Дональдом Трампом, что, согласно Bloomberg, породило надежды на то, что последний шаг Мексики поможет смягчить жесткие американские тарифы на такие товары, как мексиканская сталь и алюминий.
И хотя Клаудия Шейнбаум публично отрицала связь с тарифной политикой Трампа в отношении Китая, новые импортные пошлины напоминают подход американского лидера, говорится в статье.
Министерство финансов Мексики уже оценило, что новые тарифы принесут в казну почти 52 млрд песо ($2,8 млрд) в следующем году.
В четверг Министерство торговли Китая заявило, что «надеется, что Мексика как можно скорее исправит свои ошибочные практики унилатерализма и протекционизма». КНР будет внимательно следить за внедрением этих мер и оценивать их воздействие, добавило министерство в своем заявлении.
Китай имеет значительный торговый профицит с Мексикой: в прошлом году он экспортировал на $71 млрд больше, чем импортировал, согласно данным китайской таможни.