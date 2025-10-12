Медвежья услуга: сервисный сектор в России находится на спаде

В России сокращается сектор услуг — таковы данные очередного опроса менеджеров по закупкам S&P Global по итогам сентября. Индекс PMI для данной сферы оказался одним из худших показателей за последние три года. Всё это свидетельствует о серьезном замедлении экономики уже в реальном времени, поскольку услуги являются текущим, а не опережающим индикатором. Эксперты считают, что дело в высокой ставке и, как следствие, снижении потребительской активности. В то же время аналитики отмечают, что масштабы спада могут быть несколько преувеличены. Если же он действительно так велик, то может одновременно оказаться сильным дезинфляционным фактором.
Число клиентов упало
Несколько месяцев индекс PMI был в минусе для промышленности, тогда как в сфере услуг положение было менее определенным. В сентябре ситуация изменилась: очередной отчет показал результат в 47 пунктов (показатели выше 50 пунктов означают рост деловой активности, ниже — падение). Для сравнения, результат августа был нейтральным (50 пунктов). Способствовало падению объема производства третье подряд ежемесячное сокращение новых заказов в сентябре. Темп сокращения ускорился и стал самым быстрым с конца 2022 года. Компании часто отмечали, что снижение было вызвано уменьшением числа клиентов и их снижающейся покупательной способностью.
Стоит отметить, что отчет был не в полной мере негативным. Хотя спад новых продаж сохранялся, российские поставщики услуг в сентябре продолжали нанимать дополнительных сотрудников. Темпы создания рабочих мест в целом были устойчивыми и ускорились, став самыми высокими с января 2024 года.
В то же время затраты росли самыми быстрыми темпами за пять месяцев. Тем не менее, стремление компаний сохранить конкурентоспособность привело к замедлению роста цен на готовую продукцию. Кроме того, по итогам третьего квартала российские компании сферы услуг впервые за 11 месяцев зафиксировали сокращение объема невыполненной работы. Кроме того, российские поставщики услуг в сентябре сохраняли оптимизм в отношении годовых перспектив объема производства. Уверенность в будущем выросла по сравнению с августом, но осталась ниже усредненного тренда за весь период наблюдений. Сообщается, что оптимизм был связан с надеждами на большую стабильность экономических условий и рост числа клиентов.
В целом опрос был не самым воодушевляющим. Снижение деловой активности в услугах — верный сигнал проблем в широкой экономике. В какой-то мере этот показатель более характерный, чем активность в промышленности, поскольку она может падать и расти быстро, тогда как у услуг есть определенный уровень инерции. Значит ли это, что спад в секторе — и в экономике в целом — установился надолго?
Тенденция налицо
По словам старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимира Еремкина, наблюдаемое значение вряд ли можно отнести к простой флуктуации.
— Причина такого падения кроется в снижении потребительского спроса, на который влияет инфляция (а в услугах темп роста цен в разы выше, чем в товарах) и жесткая ДКП. Ожидать в ближайшее время стабильного восстановления значений индекса выше 50 вряд ли стоит, поскольку в целом экономика переходит к стагнации в отсутствие значительных стимулов.
— Хотя значения индексов PMI волатильны, скорее можно говорить о некоторой тенденции, чем о флуктуации, поскольку временное повышение индекса в августе до 50 (границы, отделяющей рост от спада) произошло после двух месяцев его нахождения в зоне спада (июнь-июль), — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Однако обнадеживающим фактором можно считать то, что компании увеличивали найм сотрудников, что обычно соответствует их более позитивным ожиданиям в отношении будущего спроса, да и в обзоре отмечается повышение уверенности бизнеса по сравнению с августом.
Как отмечает главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский, конкретное численное значение индекса не всегда свидетельствует о реальном масштабе спада, хотя эти моменты и коррелируют между собой.
— По нашим оценкам, экономика сейчас возвращается, после перегрева, к траектории долгосрочного роста, поэтому снижение индекса PMI ниже 50 может продлиться несколько месяцев. Однако оно не означает перехода к рецессии.
По словам главного экономиста рейтингового агентства Эксперт РА Антона Табаха, скорее всего, сектор услуг в ближайшие месяцы будет под давлением.
— Причин несколько: и подавленный спрос, и накопившийся рост цен, и ожидаемое повышение налогов. Оно может несколько повысить спрос в конце года, за счет «сдвижки влево», но потом провал будет ещё глубже, — считает Табах.
Дезинфляционный фактор
Насколько падение индекса PMI является симптомом продолжающегося охлаждения экономики, то есть дефляционным фактором, который может вести к падению цен и спровоцировать Банк России на снижение ключевой ставки?
Эффект может быть двойственным, считает Беленькая — но в краткосрочном периоде инфляция должна замедлиться.
— В обзоре S&P Global отмечается, что «хотя компании и стремились перекладывать возросшие затраты на клиентов, конкуренция и усилия по стимулированию продаж сдерживали их попытки повышения отпускных цен». То есть слабый спрос ограничивает возможности бизнеса перекладывать рост издержек в повышение цен, что, в свою очередь, должно способствовать замедлению инфляции. Но если слабый спрос ожидается надолго, то на следующем этапе может произойти сокращение предложения товаров и услуг со стороны бизнеса, и в этом случае инфляционное давление может вновь усилиться, либо для его сдерживания может потребоваться еще более низкий уровень спроса, — пояснила собеседница «Известий».
Вряд ли инфляция сильно замедлится, даже несмотря на ощутимое ослабление спроса, добавляет Еремкин.
— У бизнеса растут издержки, главным образом, за счет дефицита рынка труда и необходимости повышать зарплату, что для сектора услуг является одной из ключевых статей расходов. Вместе с тем, дальнейшее ускорение инфляции будет сдерживаться ограниченными возможностями бизнеса перекладывать увеличение издержек на потребителя из-за слабеющего спроса и увеличивающейся конкуренции.
По словам Антона Табаха, при прочих равных это будет способствовать замедлению инфляции, поскольку цены на услуги последнее время росли значительно быстрее товаров. В то же время, говорить о равных условиях не стоит, поскольку эффект налоговых новаций для услуг непонятен).
Действительно, сектор услуг будет под тяжелым бременем, поскольку в и без того сложных условиях повышение налогов будет оказывать серьезное давление на рентабельность бизнеса, — объясняет Еремкин.
— Вероятно, что в следующем году будет наблюдаться уход с рынка наименее конкурентоспособных компаний и переход части из них в тень. Растущие издержки, снижающаяся потребительская активность, повышение налогов и высокая конкуренция в совокупности создадут условия для выживания только наиболее эффективных.
В то же время, как считает Дробышевский, на сектор услуг повышение НДС окажет наименьшее негативное воздействие по сравнению с другими отраслями, работающими на внутренний рынок.
— В силу неторгуемости услуг и отсутствия у них прямых конкурентов и субститутов более высокая ставка НДС может быть в большей степени переложена в цены и, таким образом, дополнительные расходы сектора будут покрыты потребителями, — считает эксперт.
Как отметил Табах, в следующем году сектор ждут довольно сложные времена.
— В сфере услуг много бизнесов, которые подпадают под уплату льготного и обычного НДС, а также отмену льгот по соцвзносам. При одновременном снижении спроса их доходы будут испытывать большое давление.