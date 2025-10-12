Медвежья услуга: сервисный сектор в России находится на спаде

В России сокращается сектор услуг — таковы данные очередного опроса менеджеров по закупкам S&P Global по итогам сентября. Индекс PMI для данной сферы оказался одним из худших показателей за последние три года. Всё это свидетельствует о серьезном замедлении экономики уже в реальном времени, поскольку услуги являются текущим, а не опережающим индикатором. Эксперты считают, что дело в высокой ставке и, как следствие, снижении потребительской активности. В то же время аналитики отмечают, что масштабы спада могут быть несколько преувеличены. Если же он действительно так велик, то может одновременно оказаться сильным дезинфляционным фактором.