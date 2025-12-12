Медведев: МРОТ в 2026 году почти на треть превысит прожиточный минимум

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году будет практически на треть превышать установленный в стране прожиточный минимум. Об этом заявил на заседании генерального совета «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев.
«В следующем году МРОТ превысит 27 тысяч рублей. Это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует», — указал Медведев. «Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой, и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить», — добавил он.
