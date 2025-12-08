Мечты о лучшем: что поможет «разогнать» российский фондовый рынок

Позитивный итог мирных переговоров может привести к быстрой и существенной переоценке нашего рынка акций, который по мультипликатору P/E сейчас ультрадешевый не только относительно своих среднеисторических значений (дисконт 30%), но и относительно других развивающихся рынков. В ситуации отсутствия быстрых позитивных изменений по мирному треку наш рынок все равно может вырасти — на продолжении снижения ставки в 2026 г. Правда, этот рост может быть более медленным.