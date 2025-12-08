Мечты о лучшем: что поможет «разогнать» российский фондовый рынок

Сегодня состояние российского рынка ценных бумаг в значительной степени определяется геополитикой. Переговоры России и США и намеки на возможное смягчение конфронтации тут же отражаются на динамике отечественных акций. Любой позитивный сигнал способен вызвать краткосрочный всплеск индекса, поскольку сегодня инвесторы воспринимают геополитику как ключевой источник рисков и одновременно — как источник возможного роста.
Позитивные новости, связанные с политическими переговорами, могут сформировать краткосрочный тренд, дающий импульс росту котировок акций. Однако инвесторы могут фокусироваться на долгосрочных финансовых целях, не покупая и не продавая финансовые активы во время краткосрочных рыночных потрясений. Дело в том, что исторически рынки восстанавливаются после геополитических событий, это вопрос времени.
Что сегодня движет рынком
Многолетние наблюдения показывают: после периодов турбулентности чаще всего котировки восстанавливаются, вопрос лишь во времени и терпении инвесторов. Когда неопределенность снижается, волатильность уступает место устойчивому росту. Именно в такие моменты капитал начинает возвращаться в акции, особенно в недооцененные сектора экономики.
Однако тот же геополитический фактор способен сдерживать рост. Санкции, торговые конфликты, ограничения на экспорт и логистику — все это повышает риски и формирует негативный фон, заставляя часть инвесторов уходить в «защитные» активы. Золото, государственные облигации и валюты становятся временными пристанищами, в то время как акции испытывают давление от распродаж. Таким образом, геополитика остается двухсторонним стимулом: она может обрушить рынок, но может и разогнать его сильнее любых внутренних драйверов.
Существенную роль играют настроения рыночных участников. Краткосрочные трейдеры ориентируются на новости и технические сигналы, мгновенно реагируя на изменения. Долгосрочные же инвесторы анализируют фундаментальные показатели. Сочетание этих подходов формирует волны спроса и предложения. На фоне политических заявлений возникает риск «панических продаж» — иррациональной модели поведения, когда инвесторы стремятся минимизировать вложения в рисковые активы. Однако в такие моменты появляются участники, для которых волатильность рынка — прежде всего возможность заработать. Падение котировок открывает пространство для инвест-стратегий: от покупки активов на отскоке цен до ожиданий нового роста после стабилизации ситуации.
Кто станет лидером в случае позитивного сценария
Слова главы ВТБ Андрея Костина о возможном «прыжке рынка в разы» не выглядят преувеличением: российские активы сегодня торгуются с существенным дисконтом и часто остаются дешевле подобных акций других развивающихся рынков. Это означает, что позитивный итог переговоров может привести к стремительной переоценке по широкому спектру бумаг.
Позитивный итог мирных переговоров может привести к быстрой и существенной переоценке нашего рынка акций, который по мультипликатору P/E сейчас ультрадешевый не только относительно своих среднеисторических значений (дисконт 30%), но и относительно других развивающихся рынков. В ситуации отсутствия быстрых позитивных изменений по мирному треку наш рынок все равно может вырасти — на продолжении снижения ставки в 2026 г. Правда, этот рост может быть более медленным.
В первую очередь рынок подтолкнут акции компаний, наиболее чувствительных к внешнеполитическим рискам. Авиаперевозчики вроде «Аэрофлота» и S7 могут получить мощный импульс благодаря снижению ограничений и восстановлению международных маршрутов. Серьезный рост возможен в нефтегазовом секторе: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и особенно «Новатэк» воспринимаются как недооцененные активы на фоне существующих ограничений. Банковский сектор (Сбер, Газпромбанк, ВТБ) также может стать одним из бенефициаров геополитического «потепления».
Металлурги, производители удобрений и ритейл тоже могут показать опережающую динамику: НЛМК, Северсталь, Уралхим, Уралкалий, X5 Group, «Лента», Ozon — все эти компании обладают значительным потенциалoм роста при стабилизации внешних факторов. Высокотехнологичный сектор и АПК, напротив, покажут умеренный рост. В IT сегменте наибольший интерес вызывают «Яндекс» и Ozon — фундаментально сильные истории, которые страдали от общего уровня геополитической неопределенности.
«Позитивный итог мирных переговоров наилучшим образом отразится на российском фондовом рынке. В первую очередь, следует ожидать значительного роста котировок ценных бумаг российских авиакомпаний и предприятий ТЭК. Кроме того, возрастут котировки акций крупнейших финансовых институтов, поставщиков удобрений, металлургических предприятий и ритейлеров», — подтверждает эксперт фондового рынка Олег Александров.
Что поддержит рынок на негативе
Даже при отсутствии значимых изменений в геополитике — российский рынок способен расти, хотя и медленнее. Ближайшим фактором станет снижение ключевой ставки в 2026 году. Удешевление кредитов простимулирует экономическую активность, улучшит результаты компаний, делая их акции привлекательнее по сравнению с получением фиксированного дохода по банковским депозитам.
Компании с низкой долговой нагрузкой, высоким уровнем дивидендов и стабильно сильными финансовыми потоками будут чувствовать себя уверенно и без внешнего оптимизма. Рентабельные банки, прежде всего «Сбер», а также ИТ-экосистемы типа «Т-технологий» могут стать тихими лидерами долгосрочного роста.
«В ИТ-секторе улучшение общей конъюнктуры на рынке должно помочь раскрыть потенциал таким фундаментально крепким, но недооцененным историям, как Яндекс и Озон. Проигравшими могут стать производители российского ПО обеспечения, риск усиления конкуренции будет давить на компании, даже если в итоге он не реализуется», — уточняет Андрей Алексеев, старший портфельный управляющий УК «Первая».
При этом дела в нефтегазовой сфере остаются неоднозначными: риск снижающихся цен на нефть и крепкий рубль ограничивают существующий потенциал, при этом фундаментальная роль отрасли в российской экономике и существующий дисконт в продажах на внешних рынках оставляют пространство для восстановления.
На пороге перемен
Российский рынок сегодня — это пространство возможностей, где при высокой цене риска остается высокий потенциал восстановления. Любое реальное продвижение на международных переговорах способно вызвать мощную переоценку активов, охватив почти все сектора экономики страны.
Сейчас рынок замер в ожидании. Но в один момент баланс может сместиться — и тогда те, кто внимательно оценивал риски и сохранял диверсификацию, окажутся в выигрыше. Российский фондовый рынок уже не раз доказывал способность к стремительным разворотам, и ближайшее время может стать отправной точкой для нового этапа его развития.
