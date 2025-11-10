McDonald’s зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

Среди зарегистрированных товарных знаков — «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Часть товарных знаков блюд идут с фирменной буквой «М» перед названием, следует из данных Роспатента.
Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн». Шесть знаков с названием блюд зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры. Знак «МакДоставка» зарегистрирован по двум классам (№ 39, 43) МКТУ — услуги по доставке продуктов питания, услуги ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.
Дата истечения действия товарных знаков в РФ — декабрь 2034 года.
McDonald’s приостановил работу в России весной 2022 года.