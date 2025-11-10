Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

McDonald’s зарегистрировал в России семь товарных знаков блюд и услуг

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американская компания McDonald’s зарегистрировала в РФ семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английских языках, выяснил корреспондент ТАСС.

Источник: Газета.Ру

Среди зарегистрированных товарных знаков — «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Часть товарных знаков блюд идут с фирменной буквой «М» перед названием, следует из данных Роспатента.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс Корпорейшн». Шесть знаков с названием блюд зарегистрированы по одному классу (№ 12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — сэндвичи, бургеры, гамбургеры, чизбургеры. Знак «МакДоставка» зарегистрирован по двум классам (№ 39, 43) МКТУ — услуги по доставке продуктов питания, услуги ресторанов, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Дата истечения действия товарных знаков в РФ — декабрь 2034 года.

McDonald’s приостановил работу в России весной 2022 года.

Узнать больше по теме
Товарный знак: что это такое и как защитить свой бренд
Бизнес требует от компаний не только качественного продукта, но и четкой идентификации бренда, а помогает в этом товарный знак. Расскажем, как зарегистрировать его в России и сколько это стоит.
Читать дальше