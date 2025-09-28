Ричмонд
McDonald’s может потерять товарные знаки в России

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Компания McDonald’s может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Источник: © РИА Новости

Согласно документам, у компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», предполагающие производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России.

«Риск утраты права на товарные знаки, действительно, может реализоваться в том случае, если McDonald’s не инициирует продление до 22 января 2026 года. После этой даты компании будет предоставлен шестимесячный штрафной срок, в течение которого можно будет восстановить действие товарных знаков с уплатой увеличенной пошлины», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Она добавила, что если и в этот период оплата пошлины не будет проведена, возможность восстановления прав на товарные знаки будет утрачена полностью.

McDonald’s объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

Товарный знак: что это такое и как защитить свой бренд
Бизнес требует от компаний не только качественного продукта, но и четкой идентификации бренда, а помогает в этом товарный знак. Расскажем, как зарегистрировать его в России и сколько это стоит.
