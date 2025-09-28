McDonald’s может потерять товарные знаки в России

Согласно документам, у компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс», предполагающие производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России.
«Риск утраты права на товарные знаки, действительно, может реализоваться в том случае, если McDonald’s не инициирует продление до 22 января 2026 года. После этой даты компании будет предоставлен шестимесячный штрафной срок, в течение которого можно будет восстановить действие товарных знаков с уплатой увеличенной пошлины», — рассказала РИА Новости генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.
Она добавила, что если и в этот период оплата пошлины не будет проведена, возможность восстановления прав на товарные знаки будет утрачена полностью.
McDonald’s объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».