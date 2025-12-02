Майнер из 2010 года перевел подорожавшие в 21,65 млн раз биткоины

Как отмечает РБК-Крипто, с криптокошелька эпохи Сатоши Накамото, «спавшего» почти 16 лет, было выведено 50 BTC (около $4,33 млн).
Эти монеты одной транзакцией поступили на кошелек майнера в марте 2010 года за добычу одного блока биткоина. На тот момент в сети первой криптовалюты еще не было ни одного халвинга и вознаграждение майнеров составляло ровно 50 BTC (3,125 BTC на текущий момент).
Сеть биткоина была запущена в январе 2009 года. В первые несколько лет ее работа поддерживалась небольшой группой участников. По большей части это были криптографы и разработчики, включая самого создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото. Датой его пропажи считается 12 декабря 2010 года, в этот день анонимный создатель биткоина перестал публиковать сообщения на форуме BitcoinTalk.
Если учитывать, что курс биткоина весной 2010 года составлял около $0,004, то добытые «проснувшимся» майнером 50 BTC стоили около $0,2. При переводе 2 декабря 2025 года их цена уже составляла $4,33 млн — за примерно 16 лет бездействия монеты на кошельке подорожали примерно на 2,165 млрд процентов.
Биткоины были отправлены на пять новых адресов. Это не означает, что они были проданы. Также владелец мог перевести их в целях безопасности. Ранее в этом году несколько старых криптокошельков уже переводили свои биткоины на новые адреса.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».