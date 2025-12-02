Майнер из 2010 года перевел подорожавшие в 21,65 млн раз биткоины

Сеть биткоина была запущена в январе 2009 года. В первые несколько лет ее работа поддерживалась небольшой группой участников. По большей части это были криптографы и разработчики, включая самого создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото. Датой его пропажи считается 12 декабря 2010 года, в этот день анонимный создатель биткоина перестал публиковать сообщения на форуме BitcoinTalk.