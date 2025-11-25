Матвиенко: статью за тунеядство в России вводить не будут

В ходе беседы с изданием чиновнице задали вопрос, не ударит ли предложение обязать неработающих граждан платить за свое медицинское страхование как по тунеядцам, так и по россиянам, которые не имеют возможности работать.
Матвиенко пояснила, что в России существует система обязательного медицинского страхования. За работающее население взносы в систему делает работодатель, за неработающее — региональные бюджеты.
«При этом кто такие неработающие? Это пенсионеры, это дети, это студенты, это инвалиды — это те люди, которые по определению не могут работать, или, скажем, домохозяйки, которые не работают, но воспитывают детей», — отметила она.
По словам матвиенко, эти люди выполняют важную миссию, поэтому то, что государство за них платит — это абсолютно справедливо.
Спикер СФ продолжила, что речь идет о «тех неработающих, которые ездят на “Мерседесах”, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а “на бумаге” показывает, что за 10 тысяч». Матвиенко подчеркнула, что налоговая служба должна выявлять таких недобросовестных граждан, выводить их из теневой экономики, теневых доходов.
«Справедливость должна быть в обществе. Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать. Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — подчеркнула Матвиенко.
