Матвиенко: статью за тунеядство в России вводить не будут

«Справедливость должна быть в обществе. Не должны рабочие, учителя, врачи платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут. Вот с этой категорией надо работать. Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — подчеркнула Матвиенко.