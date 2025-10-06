Ричмонд
Матвиенко призвала усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ

Управляющие компании «достигли просто небывалых высот в творческом счетоводстве», заявила председатель Совфеда.

Источник: Алена Бжахова/ТАСС

Правительству России и Генпрокуратуре необходимо усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ в России. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», следует из трансляции заседания в сети «ВКонтакте».

«Требует усиления контроль за формированием тарифов ЖКХ и использования их для инвестиций и так далее. В ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах. В том числе потому, что управляющие, поставляющие компании достигли просто небывалых высот “в творческом счетоводстве”. Там очень предприимчиво маскируют под производственную инвестиционную необходимость какие угодно расходы — от покупки дорогостоящих автомобилей до личного отдыха с семьями на курортах», — сказала Матвиенко.

Генпрокуратура обнаружила уже более 5,7 млрд руб. необоснованных расходов, напомнила глава Совфеда. По ее словам, это средства, которые платят граждане и, по сути, спонсируют недобросовестные компании. Профильным комитетам и коллегам из правительства вместе с Генпрокуратурой необходимо предметно заняться этим вопросом, резюмировала Матвиенко.

В Генпрокуратуре в начале сентября сообщили о выявлении случаев, когда в тарифы за ЖКХ включаются расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг, например оплата корпоративных мероприятий, онлайн-тренинги и командировки работников отрасли.

