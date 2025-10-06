Матвиенко призвала усилить контроль над формированием тарифов ЖКХ

«Требует усиления контроль за формированием тарифов ЖКХ и использования их для инвестиций и так далее. В ряде регионов суммы за коммунальные услуги растут как на дрожжах. В том числе потому, что управляющие, поставляющие компании достигли просто небывалых высот “в творческом счетоводстве”. Там очень предприимчиво маскируют под производственную инвестиционную необходимость какие угодно расходы — от покупки дорогостоящих автомобилей до личного отдыха с семьями на курортах», — сказала Матвиенко.