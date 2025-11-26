Матвиенко назвала порочным, что работники «вдруг все стали самозанятыми»

Режим самозанятости действует в России с 2019 года и продлится до конца 2028 года. Гражданин вправе одновременно быть плательщиком налога на профессиональный доход и работать по трудовому договору в организации либо у индивидуального предпринимателя. Однако законодательство запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены по ТК.