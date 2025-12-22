Масло тает: цены на ряд продуктов упали до двухлетнего минимума

— Цены на яйца в начале декабря 2025 года действительно снизились на 22% по сравнению с январем 2025 года и составили в среднем 93 ₽ Вместе с тем цены на яйца имеют выраженную сезонность: они обычно дешевле в летние месяцы и дороже с октября по апрель. Пик цены обычно приходится на декабрь-январь, реже март-апрель. При этом, например, сметана в течение года показала рост цены, и значимого снижения мы не ожидаем, — сказали эксперты «ИнвестПроекта».