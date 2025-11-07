Ричмонд
Маску одобрили выплату в почти триллион долларов

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Инвесторы Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску награды за управление в размере почти одного триллиона долларов, следует из трансляции ежегодной встречи акционеров.

Источник: Reuters

«О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более чем 75% проголосовали “за”. Одобрено», — заявил представитель компании на встрече, которая транслируется на официальном сайте Tesla.

Вместе с тем получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Выплата премии будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов.

Телеканал CNBC 28 октября сообщил, что Маск пригрозил покинуть возглавляемую им компанию, если акционеры не одобрят ему выплату почти в триллион долларов. Цель выплаты — гарантировать, что глава компании будет сосредоточен на ней в будущем.

Маска ранее критиковали за отрицательное влияние его деятельности в администрации президента США Дональда Трампа на бизнес, однако с тех пор он покинул правительство.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

Компания Tesla: деятельность, финансы и перспективы в 2025 году
Компания остается флагманом в сфере производства электромобилей и возобновляемой энергетики. Рассказываем о деятельности Tesla в 2025 году, ее финансовых показателях, ключевых направлениях развития, а также приводим мнение эксперта о будущем автопроизводителя.
