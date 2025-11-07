Маску одобрили выплату в почти триллион долларов

Вместе с тем получить премию Маск сможет только в случае, если капитализация компании вырастет на дополнительные 7,5 триллиона долларов в течение десяти лет. Выплата премии будет разделена на транши, которые будут зависеть от достигнутых показателей. Сейчас капитализация Tesla составляет почти 1,5 триллиона долларов.