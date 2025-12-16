Маск стал первым человеком в истории с состоянием 600 млрд долларов

«Илон Маск только что сделал еще один огромный шаг на пути к превращению в первого в мире триллионера», — сказано в материале.
Это увеличило состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% акций SpaceX, на 168 млрд долларов, до примерно 677 млрд долларов.
«Теперь Маск — первый человек человек в истории, чье состояние составляет 600 млрд долларов или больше. Никто другой никогда не владел состоянием в 500 млрд долларов» — отмечается в статье.
При этом, добавляет издание, бизнесмену, SpaceX планирует провести IPO в 2026 году, которое может оценить компанию примерно в 1,5 трлн долларов. При такой оценке компания может сделать Маска первым триллионером в истории.