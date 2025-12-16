Ричмонд
Маск стал первым человеком в истории с состоянием 600 млрд долларов

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием в 600 млрд долларов, сообщил журнал Forbes.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Илон Маск только что сделал еще один огромный шаг на пути к превращению в первого в мире триллионера», — сказано в материале.

Как отмечает Forbes, компания Маска SpaceX ранее в этом месяце объявила о тендере, оценившем ее в 800 млрд долларов — в два раза выше, чем в августе.

Это увеличило состояние Маска, которому принадлежит примерно 42% акций SpaceX, на 168 млрд долларов, до примерно 677 млрд долларов.

«Теперь Маск — первый человек человек в истории, чье состояние составляет 600 млрд долларов или больше. Никто другой никогда не владел состоянием в 500 млрд долларов» — отмечается в статье.

При этом, добавляет издание, бизнесмену, SpaceX планирует провести IPO в 2026 году, которое может оценить компанию примерно в 1,5 трлн долларов. При такой оценке компания может сделать Маска первым триллионером в истории.

