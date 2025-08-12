Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства

«Apple поступает таким образом, что ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в AppStore, и это однозначное нарушение антимонопольного законодательства. xAI немедленно обратится в суд», — написал предприниматель в своей соцсети X.
При этом Маск не привел подробностей.
Компания OpenAI является создателем чат-бота ChatGPT. Запуск продукта состоялся в конце ноября 2022 года, менее чем за неделю ChatGPT собрал первый миллион пользователей.
В 2015 году Маск выступал одним из сооснователей OpenAI, однако позднее разорвал связи со стартапом.
