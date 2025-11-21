Машинное поручение: утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

Сейчас на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по реализации стратегии и в нем есть меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, добавили в Минэнерго. Сейчас в России существуют субсидии на производство и переоборудование газомоторного транспорта, а также на строительство метановых заправок. Российская Энергостратегия до 2050 года предполагает увеличение потребления метана в качестве моторного топлива в 13 раз: с 2,19 млрд куб. м в 2023-м до 21,3−29,3 млрд куб. м в 2050-м. Также в конце августа правительство утвердило концепцию развития рынка такого топлива на период до 2035 года. В целевом сценарии документа планируется производство 528 тыс. единиц машин на газе и переоборудование еще 525 тыс. Численность газомоторных автомобилей будет только расти, прогнозируют в Минэнерго.