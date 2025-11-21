Машинное поручение: утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе, узнали «Известия». Мера призвана повысить привлекательность газомоторного транспорта для граждан, увеличить долю таких машин и нарастить потребление топлива внутри страны. С другой стороны, она облегчит доступ в РФ импортных автомобилей, что может негативно сказаться на отечественных производителях. Сейчас доля газомоторных машин в стране составляет всего около 1−2%. Поможет ли мера стимулировать внутреннее потребление газа и увеличить долю таких автомобилей — в материале «Известий».
Доля газомоторного транспорта в РФ
Власти прорабатывают вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах. С документом ознакомились «Известия».
— Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта, хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива, — заявили «Известиям» в министерстве.
Сейчас на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по реализации стратегии и в нем есть меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, добавили в Минэнерго. Сейчас в России существуют субсидии на производство и переоборудование газомоторного транспорта, а также на строительство метановых заправок. Российская Энергостратегия до 2050 года предполагает увеличение потребления метана в качестве моторного топлива в 13 раз: с 2,19 млрд куб. м в 2023-м до 21,3−29,3 млрд куб. м в 2050-м. Также в конце августа правительство утвердило концепцию развития рынка такого топлива на период до 2035 года. В целевом сценарии документа планируется производство 528 тыс. единиц машин на газе и переоборудование еще 525 тыс. Численность газомоторных автомобилей будет только расти, прогнозируют в Минэнерго.
В «Газпром газомоторное топливо» на запрос «Известий» не ответили.
— Сейчас доля газомоторного транспорта составляет всего 1−2% из порядка 50 млн авто в стране. Потенциал внедрения такого транспорта пока использован слабо, — отметил заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
Для ускорения темпов роста парка транспорта на метане изучаемая властями мера может быть эффективна, так как снизит первоначальные расходы на покупку и регистрацию автобусов и грузовиков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— По базовым ставкам сегодня легковые машины платят 20 тыс. рублей, грузовики и автобусы — 150 тыс., спецтехника — 172,5 тыс. Итоговая сумма считается как базовая ставка умножить на коэффициент по объему и возрасту, то есть счет у тяжелой техники уходит в сотни тысяч и даже миллионы рублей, — рассказал он.
С 1 декабря 2025 года планируются изменения порядка выплат утильбора: коэффициент, на который умножают базовую ставку, будет зависеть не только от объема двигателя и возраста автомобиля, но и от мощности двигателя. Чем мощнее машина — тем будет выше коэффициент.
— Для физических лиц, ввозящих автомобиль с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, льготный режим сохранится. Для транспортных средств с мощностью выше этой границы коэффициенты значительно возрастут. Это будет обозначать, что затраты граждан на покупку автомобилей увеличатся: в каких-то случаях на несколько сотен тысяч рублей, в каких-то — на миллионные суммы, — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
Утильсбор для автомобилей на газе рассчитывается так же, как и для обычных машин. Если транспорт полностью освободят от этих сборов, россияне начнут покупать его активнее, полагает Дмитрий Тортев. По его прогнозу, доля газомоторных автомобилей в общей структуре транспорта может превысить 5% в ближайшие 10 лет, в том числе за счет импорта машин из Азии.
С учетом того, что, согласно проекту плана реализации Энергостратегии-2050, предложенные меры должны быть направлены докладом в правительство лишь в следующем году, скорее всего, машин на газе всё же коснется планируемое повышение утильсбора и лишь позже он может быть отменен, сказал «Известиям» источник в госорганах.
Главный драйвер развития рынка газомоторного транспорта в России — необходимость «пристроить» те объемы топлива, которые высвободились в связи с падением его экспорта, считает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
— Эта задача превалирует и над экологическими соображениями, и над стремлением развивать собственный автопром. Иными словами, важнее, чтобы газовых авто в стране было как можно больше, пусть даже за счет увеличения их импорта, — считает аналитик.
Как писали «Известия», в 2022-м экспорт российского газа постепенно снижался: перекрывались поставки сырья из России в Европу. «Северный поток — 1» был остановлен из-за диверсии, снабжение по газопроводу Ямал — Европа не осуществляется из-за российских контрсанкций, а «Северный поток — 2» так и не запустили в эксплуатацию. До начала СВО ежегодно Россия экспортировала более 200 млрд куб. м газа, из них на Европу приходилось около 130 млрд куб. м, оценивали эксперты. В 2024 году экспорт трубопроводного газа из РФ составил 119 млрд куб. м, сообщал вице-премьер Александр Новак.
Что ограничивает развитие газомоторного транспорта
Фактор, сдерживающий развитие газомоторного транспорта в России, — неоднородное распределение газовых заправок (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, АГНКС) по стране и недостаточное развитие сети сервисных центров по обслуживанию таких автомобилей, отметил ответственный секретарь комитета Торгово-промышленной палаты по Энергетической стратегии и развитию ТЭК Дмитрий Полохин.
— По разным оценкам, сегодня в России около 1 тыс. станций предоставляют услуги по заправке транспорта метаном (из порядка 30 тыс. заправок в стране. — «Известия»). В сравнении с бензином и дизелем, это капля в море. Говорить о разветвленной сети АГНКС, увы, преждевременно. Несколько десятков таких заправок закрыто за последние три года, — отметил заместитель председателя комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич.
Для топливного рынка рост доли газомоторного транспорта окажет положительный эффект: чем больше видов моторного топлива используется в стране, тем устойчивее система в целом и ниже риск дефицитов и ценовых всплесков, когда по бензину или дизелю возникают перебои с поставками или ремонтом перерабатывающих мощностей, отметил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
— При этом важно понимать, что газомоторная тема упирается не только в утильсбор, но и в инфраструктуру. Поставить газовое оборудование на АЗС — это десятки миллионов рублей инвестиций, и далеко не каждая заправка может себе это позволить, да и технологическая возможность есть не везде, — сказал он.
Поэтому льготы должны сопровождаться поддержкой строительства и модернизации газовой инфраструктуры и упрощением регуляторных требований к ее эксплуатации, тогда эффект будет действительно массовым, считает президент НТС.
В случае отмены утильсбора есть риск увеличения импорта газомоторного транспорта в страну, а значит, государству придется принимать дополнительные меры, вводить различные квоты, чтобы поддержать отечественное производство, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
— Мы полностью поддерживаем введение льгот для владельцев газовой техники, но считаем, что никаких оснований для введения льготы на ввоз импорта в виде отмены утильсбора нет. В коммерческом транспорте (LCV, грузовики, автобусы) на отечественных предприятиях выпускается полная линейка современной высокотехнологичной газовой техники. Российские производители инвестировали в газовые технологии, создали мощности, компетенции и обеспечивают рынок необходимой продукцией, — сказал «Известиям» представитель Горьковского автозавода.
Также важно учитывать, что импорт не гарантирует организацию квалифицированного сервисного обслуживания транспорта и обеспечение запчастями, а это напрямую влияет на безопасность перевозок, добавил он. «Известия» направили запрос в Минпромторг.
В проекте плана реализации Энергостратегии-2050 указан и ряд других возможных мер поддержки газомоторного топлива, в частности, освобождение от платы в счет возмещения вреда дорогам общего пользования авто, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т, за проезд по дорогам общего пользования в системе «Платон», а также от платы за проезд по платным автодорогам и платы за парковку.
— Безусловно, меры поддержки владельцев такого транспорта сохраняют свою актуальность и будут востребованы. Но их введению должна предшествовать всесторонняя оценка экономического или иного эффекта, например, в части снижения негативного воздействия на окружающую среду, — отметил Юрий Станкевич.
Такая оценка позволит соотнести ожидаемые результаты с выпадающими доходами от налогов и иных платежей, субсидируемых государством расходов на создание инфраструктуры, производство и приобретение транспорта, полагает он. Экономическая ситуация в стране, наличие устойчивого дефицита федерального бюджета обязывают серьезно обсудить предлагаемые инициативы, добавил депутат.
Даже с учетом мер поддержки, доля газомоторного транспорта в РФ может так и не вырасти, ведь многие люди до сих пор не понимают его преимуществ, видят риски, что такие автомобили сложнее обслуживать, а перевод транспорта на газ не оправдывает затрат, заключил Дмитрий Гусев.