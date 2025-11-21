Машинная возня: как украденные в ЕС автомобили оказываются в России

— Купивший такую машину человек может спокойно кататься два-три года, ни о чем не подозревая. Но если ее объявят в розыск через Интерпол, то рано или поздно на нее придет запрос, — предупредил специалист по автобезопасности. В этом случае, по его словам, автомобиль будет арестован и либо станет вещдоком, либо отправится на спецстоянку. Неприятный сюрприз может ожидать россиян после выезда на автомобиле с «серой биографией» за границу. В лучшем случае владелец вернется на родину пешком.