Машинная возня: как украденные в ЕС автомобили оказываются в России

В России действует отлаженная схема легализации автомобилей, угнанных в Европе или взятых в аренду на подставных лиц на Украине. Покупатели таких транспортных средств рискуют остаться без машины и получить проблемы с законом. Подробности — в материале «Известий».
«Дроп», аренда, тур в Россию
Источник из сферы автомобильной безопасности сообщил, что Россия становится конечным пунктом назначения угнанных в Европе автомобилей. Существуют лазейки, с помощью которых такие машины получают «чистые» российские документы, что позволяет годами скрывать их криминальное происхождение.
— В Европе или на Украине угоняется или берется в аренду на подставное лицо автомобиль. Дальше он ставится на учет на новых территориях РФ на «дропа» с «честными» документами, — пояснил источник.
Ключевым звеном схемы является ввоз автомобиля на территорию Луганской и Донецкой народных республик, где, по словам собеседника, действуют упрощенные процедуры контроля за автотранспортом.
— Поскольку люди без каких-либо таможенных процедур могут переоформить [зарегистрированный на Украине] автомобиль на свое имя и поставить на российский учет, то проблем обычно у перегонщиков не возникает, — отметил он.
После этого наступает фаза окончательной легализации машины.
— Далее машина едет в Ростов-на-Дону и там переоформляется уже на «настоящего» гражданина РФ. По всем документам это будет первый учет и один хозяин, если пробивать по базам. Истории заграницы по автомобилю не будет, — заявил источник.
Он подчеркнул, что такие автомобили формально не являются «перебитыми» и успешно проходят любые стандартные экспертизы, поскольку в международных базах розыска, доступных в России, информация о них отсутствует по причине ограничения доступа к этим базам со стороны Интерпола. Однако главный риск для конечного покупателя наступает спустя некоторое время.
— Купивший такую машину человек может спокойно кататься два-три года, ни о чем не подозревая. Но если ее объявят в розыск через Интерпол, то рано или поздно на нее придет запрос, — предупредил специалист по автобезопасности. В этом случае, по его словам, автомобиль будет арестован и либо станет вещдоком, либо отправится на спецстоянку. Неприятный сюрприз может ожидать россиян после выезда на автомобиле с «серой биографией» за границу. В лучшем случае владелец вернется на родину пешком.
«Известия» направили запрос в ГУ МВД по Ростовской области с просьбой прокомментировать рассказанное источником. На момент публикации запрос остался без ответа.
Игра в одни ворота
В феврале начальник организационно-правового управления Генеральной прокуратуры РФ Сергей Плохов сообщил, что Интерпол в одностороннем порядке прекращает международный розыск обвиняемых и осужденных в России.
«Актуальной остается проблема взаимодействия с Интерполом в условиях, введенных в марте 2022 года решением исполнительного комитета Интерпола ограничительных мер в отношении сообщений, уведомлений, подготовленных по инициативе российских правоохранительных органов. Интерполом по-прежнему в одностороннем порядке прекращается международный розыск обвиняемых и осужденных, разыскиваемых российскими правоохранительными органами», — сообщил Плохов.
Запросы российских силовиков по розыску автомобилей полиция недружественных стран игнорирует, о чем ранее сообщал начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев.
Однако Россия продолжает исполнять обязательства по поступающим в рамках совместной работы поручениям. Основные проблемы противодействия автоугонам обсуждались делегацией российского бюро Интерпола в середине ноября в штаб-квартире организации в Лионе. В частности, российская сторона делилась там опытом использования инструментов Интерпола в борьбе с хищениями транспортных средств. «Участниками мероприятия также были поддержаны российские предложения по дальнейшему совершенствованию международного полицейского сотрудничества по борьбе с указанной преступностью», — говорится на официальном канале НЦБ Интерпола МВД России.
В существующих реалиях контакты с Интерполом существенно затруднены, если не сказать, что они вообще отсутствуют, считает эксперт по оргпреступности, полковник милиции в отставке Валентин Становов.
— Угонная база автотранспорта из Европы обновляется нерегулярно и не из всех стран ЕС. Например, Польша, Эстония, Латвия, Литва фактически отказались от сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Вместе с тем основной поток угнанного в Европе транспорта идет через Польшу на Украину и контролируется членами украинских ОПГ.
Совершенно очевидно, что, когда связи внутри правоохранительной системы будут восстановлены, большой массив похищенного автотранспорта начнет «звенеть» при проверке по базам розыска, говорит Становов.
— Это означает, что сотни людей, купивших машины с темной историей, рискуют остаться без автотранспорта и без денег, отданных мошенникам.
Заокеанская проблема
В 2024 году вскрылась проблема с крадеными автомобилями, доставляемыми в Россию из Канады. В этой стране запредельный уровень хищений автомобилей, она остается одним из мировых лидеров по этому виду преступлений. Только за первое полугодие 2025-го в стране похитили свыше 23 тыс. автомобилей, почти половина из этих преступлений (44%) осталась нераскрытой. Так, в феврале прошлого года тысячи автомобилей оказались в международных базах по угону и обнаружились у российских покупателей. Например, обладателем украденного в Северной Америке пикапа RAM 1500 оказался законопослушный житель Новосибирской области — машину он купил в местном автосалоне.
Таких случаев хватает в разных регионах страны. Например, в Буйнакском районе Дагестана был арестован Lexus, похищенный всё в той же Канаде и объявленный в розыск по линии Интерпола.
Также в базу Интерпола, а затем и российской полиции попадают заложенные за рубежом машины — такие автомобили могут изъять у российского владельца после проверки на дороге.
Судьба таких автомобилей — ржаветь на полицейской стоянке. В лучшем случае, силовики отдают транспортное средство на ответственное хранение владельцу без права заключения сделок в отношении спорного имущества.