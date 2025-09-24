Ричмонд
Маркетплейсы готовы обсуждать введение невозвратного тарифа на отдельные товары

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские маркетплейсы Wildberries и Ozon готовы обсуждать предложение Минэкономразвития РФ о введении невозвратного тарифа на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах онлайн-ретейлеров.

Источник: Freepik

«Мы готовы обсуждать предложение о применении невозврата к отдельным видам товаров», — заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

В РВБ подчеркнули, что при принятии решений приоритетом является баланс между правами покупателей на возврат и интересами продавцов по сохранности товара. Регламент по этому вопросу не может быть жестко сформулирован на уровне федерального закона, важно сохранить гибкую систему, учитывающую требования Роспотребнадзора и других профильных регуляторов.

В Ozon сообщили, что поддерживают усилия государства для укрепления добросовестной торговли. «Мы готовы участвовать в обсуждении применения подобных механик в онлайне для защиты от мошенничества», — отметили в пресс-службе компании.

При этом, по мнению онлайн-площадки, необходимо сохранять системный баланс интересов продавцов и покупателей.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил рассмотреть вопрос о введении невозврата на ряд товаров для защиты торговли от злоупотреблений со стороны потребителей. По его словам, вопрос о мерах по борьбе со злоупотреблениями можно было бы рассмотреть до нового года.

