Мантуров допустил отсрочку вступления новых правил утильсбора на месяц

«Если говорить про поставки, например из Китайской Народной Республики, из других азиатских стран, то в среднем от момента оплаты до поставки, до растаможки проходит где-то 30 дней. Но некоторые граждане заказывали и в Европе, и некоторые даже и в США автомобили, поэтому для них, конечно, сроки доставки могут быть несколько больше», — отметил он.