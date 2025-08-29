Мантуров: более 24 млрд направили в 2025 году на льготные программы покупки авто

«В 2025 году на меры поддержки потребителей по автомобильной тематике было направлено 24,5 млрд рублей. Это обеспечило поставку с господдержкой более 80 тыс. автомобилей», — сказал он.
Первый зампредседателя правительства напомнил, что в мае 2025 года была возобновлена программа «Семейный автомобиль», что «тоже дает дополнительную загрузку для предприятий и возможность приобрести автомобиль потребителям». «Достаточно много было сделано по общественному транспорту», — добавил Мантуров.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что министерство рассчитывает на дофинансирование программы льготного автокредитования на 10 млрд руб. до конца сентября 2025 года.