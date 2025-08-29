Мантуров: более 24 млрд направили в 2025 году на льготные программы покупки авто

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 24 млрд рублей было направлено в 2025 году на льготные программы поддержки спроса на автомобили в России, с господдержкой было приобретено более 80 тыс. авто. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).