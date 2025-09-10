Малым ли что: госкомпании впервые за семь лет сократили закупки у МСП

Госкомпании сократили закупки у МСП впервые за семь лет. За январь — июль 2025-го они заключили контрактов с малым бизнесом на 4,6 трлн рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2024-м, выяснили «Известия». До этого суммы только росли. Снижение связано с рекордно высокой ключевой — у крупного бизнеса выросли затраты на выплату кредитов, потому что 70% всех корпоративных ссуд берется под плавающую ставку. Кроме того, высокая ставка тормозит инвестиционную активность. Продолжится ли тенденция и каковы риски для сектора МСП — в материале «Известий».
Закупки госкомпаний у малого бизнеса в 2025 году
С января по июль 2025-го объем закупок госкомпаний у предприятий малого и среднего бизнеса упал до 4,6 трлн рублей, сообщили «Известиям» в Корпорации МСП. Для сравнения, годом ранее их было почти на 10% больше — свыше 5 трлн. До этого суммы только росли как минимум с 2018 года.
Одна из главных причин снижения закупок в этом году заключается в том, что есть основания полагать: российская экономика оказалась в рецессии — если в I квартале 2025-го рост объема инвестиций был 8%, то во II квартале уже 1,5%, заявил президент «Опоры России» Александр Калинин. Он добавил: дело в том, что у компаний существенно выросла процентная нагрузка — 70% кредитов сейчас привязаны к ставке, которая остается высокой.
С октября 2024-го до июня 2025 года Банк России держал ключевую на рекордном уровне в 21% годовых. В июне он опустил ее до 20%, а на последнем заседании в конце июля регулятор снизил показатель до 18%.
— Сейчас большие предприятия, вместо того чтобы вкладываться в технологии, покупать товары и услуги у малого бизнеса, ежемесячно платят большие деньги банкам. В условиях такой финансовой нагрузки компании действительно меньше покупают, — подчеркнул Александр Калинин.
Кроме того, эта тенденция связана с повышением числа несостоявшихся закупок, уверена старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова. По данным Минфина, за I квартал 2025-го их число увеличилось на 20%, а стоимость — на 39% по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Также, продолжила Анастасия Мельникова, на сокращение числа участников тендера могут влиять слишком жесткие условия или низкая доходность контракта для контрагента.
Какие есть риски из-за снижения закупок у МСП
Проблемы с сокращением закупок у малых и средних предприятий наблюдаются не только у госкомпаний, но и у частного крупного бизнеса, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— При этом большие частные компании зачастую имеют более гибкие финансовые возможности и могут быстрее адаптироваться, перераспределяя закупки в зависимости от стратегических приоритетов и конъюнктуры рынка. В то же время госкомпании подвержены более жестким бюджетным ограничениям и регуляторным требованиям. Это усиливает их склонность к сокращению или перенастройке закупок в периоды экономической нестабильности, — пояснил эксперт.
Как отметили в Корпорации МСП, количество поставщиков из малого и среднего бизнеса, с которыми госкомпании заключили договоры за эти семь месяцев, составило порядка 170 тыс. Для сравнения, в прошлом году за этот период контракты оформили со 161 тыс. малых предприятий. То есть сделки также «мельчают».
Для порядка 150 тыс. МСП соглашения с госкомпаниями выступают значительным источником выручки, полагает руководитель направления по GR- коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов. Это порядка 88% всех малых предприятий, которые берут подобные контракты.
Из-за сокращения объема сделок падают обороты небольших компаний, сообщил Александр Калинин. Зависимость малого и среднего бизнеса от госконтрактов велика особенно в промышленном, высокотехнологичном, научно-инженерном и IT-секторах, полагает Георгий Мартиросов. Среди лидеров по закупкам в этом году, по данным Корпорации МСП, оказались обрабатывающее производство (почти 1,6 трлн), инфраструктурное строительство (почти 1,4 трлн), услуги по научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (свыше 250 млрд).
Госкорпорации часто выступают для малых компаний ключевыми заказчиками. Сокращение объема контрактов приводит к уменьшению поступлений, что снижает их платежеспособность и оборотные средства. Потеря значительной доли выручки усложняет выполнение финансовых обязательств МСП — начисление зарплат, оплата аренды, налогов и кредитов. Это вызывает рост числа несостоятельных предприятий, что ведет к банкротствам, отметил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Редакция обратилась в Минэк с вопросом, может ли это привести к рискам для экономики.
Тем не менее от госзакупок зависят далеко не все МСП. По данным налоговой службы, сейчас в России работает порядка 6,5 млн компаний из сектора малого бизнеса, добавил Георгий Мартиросов.
Как полагает Владимир Чернов, в целом сокращение закупок может привести к снижению конкуренции, росту зависимости от ограниченного круга крупных подрядчиков и потере гибкости в выполнении проектов. Для экономики это означает риски концентрации, снижения инновационного потенциала и замедления роста занятости в МСП-секторе.
Несмотря на снижение объемов, всё же остается шанс, что по итогам 2025-го показатели не будут сильно ниже прошлогодних. По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, на III-IV кварталы приходится пик закупок — это связано с инвестиционными циклами, доведением лимитов и переносом крупных лотов к концу года.