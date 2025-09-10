Малым ли что: госкомпании впервые за семь лет сократили закупки у МСП

Госкомпании сократили закупки у МСП впервые за семь лет. За январь — июль 2025-го они заключили контрактов с малым бизнесом на 4,6 трлн рублей, что на 10% меньше по сравнению с 2024-м, выяснили «Известия». До этого суммы только росли. Снижение связано с рекордно высокой ключевой — у крупного бизнеса выросли затраты на выплату кредитов, потому что 70% всех корпоративных ссуд берется под плавающую ставку. Кроме того, высокая ставка тормозит инвестиционную активность. Продолжится ли тенденция и каковы риски для сектора МСП — в материале «Известий».