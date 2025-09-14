Мало платим: зарплаты россиян составляют небольшую долю ВВП

В России в последние годы активно растут зарплаты. Многие представители экспертного сообщества даже называли это угрозой для экономики и фактором, провоцирующим инфляцию. Однако доля зарплат и вообще трудовых доходов в ВВП хотя и подросла, по мировым меркам остается небольшой, ниже среднего. Что еще важнее, она по-прежнему ниже пика, достигнутого более 10 лет назад. О том, почему экономика России так низко ценит труд, с чем связан рост этой оценки в последнее время и будет ли он продолжаться, — в материале «Известий».
Меньше, чем в 2014-м
Согласно данным в отчете о состоянии потребительского сектора экономики в августе от Альфа-банка, за последние пару лет доля оплаты труда в ВВП увеличилась с 39 до 45%. Это значительный рост. О том, что доходы населения опережают рост производительности труда (и экономики в целом), говорилось неоднократно. Насколько это действительно провоцировало инфляцию — вопрос дискуссионный, так как в последние годы сошлось сразу несколько важных факторов, разогнавших повышение цен. Тем не менее, исходя из исторических данных, изменения были практически неизбежны.
Любопытно, что в 2014 году доля труда в ВВП составляла 47,2% и за последние годы стабильно сокращалась. Но и показатель 2014-го был невелик в сравнении с цифрами во многих зарубежных странах. Данные Европейской экономической комиссии ООН показывают, что в среднем эта статья расходов в ВВП составляет около 55%. К примеру, в Швейцарии — 70%, в Германии — 61%, в Польше — 49%, в Венгрии — 46%. Ниже, чем в России, соответствующая доля оказалась в Турции (36%) и Ирландии (31%). Впрочем, стоит понимать, что в Ирландии ВВП сильно искажен в сторону увеличения налоговым присутствием крупных корпораций, которые фактически используют ее как офшор.
За пределами Европы показатели также выше российских: в Китае зарплаты составляют 58% ВВП, в Индии — 52% (последние данные — на 2019 год). Из соседей России можно выделить Казахстан, где показатель составляет 32%. Кстати, именно поэтому превосходство РК над РФ по ВВП на душу не очень показательно с точки сравнения уровня жизни, который в России на данный момент всё же заметно выше.
Опора на сырье
Опрошенные «Известиями» эксперты указывают на несколько факторов, влияющих на относительно слабые зарплатные показатели России в сравнении с другими странами, причем вне зависимости от уровня их развития.
По словам основателя и генерального директора платформы «Рокет Ворк» Анастасии Усковой, причина в том, что у нас всё еще много капиталоемких и сырьевых отраслей.
— Основную стоимость создают техника и ресурсы, а не люди. В условной Германии ситуация другая: экономика построена на знаниях, сервисе, высоких технологиях, где ключевую ценность создает человек, а не станок или месторождение. Поэтому доля труда в ВВП там выше, — пояснила эксперт.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах также отмечает, что в структуре экономики высока доля сырьевых и других капитало-, но не трудоемких, отраслей.
— Собственно, доля зарплат выросла, когда начала развиваться трудоемкая сфера услуг. Это иллюстрирует и ситуация с Казахстаном: у них еще выше доля сырья, поэтому и процент такой низкий, — пояснил эксперт.
В странах, экономика которых в значительной степени ориентирована на использование природных ресурсов, доля заработной платы в структуре национального дохода или валового внутреннего продукта будет ниже, чем в странах, где превалирует обрабатывающий сектор промышленности или сфера услуг, констатирует директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.
— Там вклад труда в создание добавленной стоимости, разумеется, выше. Поэтому нет ничего удивительного в том, что доля зарплат в национальном доходе России ниже, чем в национальном доходе западноевропейских стран, — резюмирует Владимир Климанов.
Исторически дешевый труд
Сводить разницу только к структуре экономики, впрочем, не стоит. В Канаде, которая также в основном ориентирована на производство сырья, соответствующая доля составляет 50%. В Австралии и Норвегии эти цифры тоже близки к 50%, хотя в последние годы они и снизились.
По словам Антона Табаха, в России исторически дешевый труд. И хотя ситуация в последние годы меняется, полностью тренд не переломился.
— Кроме того, в России многие сидят «в тени», что проявляется в широком использовании ИП и самозанятости. Этому способствуют довольно высокие налоги именно на труд: соцвзносы и прогрессивный налог применяют к высоким зарплатам, а не доходам от капитала, — отмечает эксперт.
Директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков добавил, что дополнительную роль играют слабая переговорная сила работников, низкая распространенность коллективных договоров и профсоюзов, а также неравномерное распределение доходов в пользу капитала и крупных собственников.
— Существенное влияние оказывают и статистические особенности: методы учета оплаты труда, налогообложения и доходов самозанятых могут занижать реальную долю зарплат. При этом в развитых странах более диверсифицированная структура экономики и сильнее выраженные институты защиты труда. Это позволяет рабочим получать большую часть дохода с произведенного продукта, — пояснил он.
При этом опрошенные эксперты считают, что ситуация будет меняться в силу многих причин — например, демографической. Трудовые ресурсы в России сейчас ограниченны, работодателю придется за них бороться.
— Говоря про грядущую экономику высоких зарплат, трудно не согласиться с президентом, — отметил Антон Табах. Если не мешать, то она уже складывается, и искусственный интеллект может спутать карты именно в сфере услуг.
Зарплаты будут расти
Климанов отмечает, что в последние годы доля нефтегазового сектора снижалась, а рост зарплат опережал рост валового внутреннего продукта, что привело к увеличению доли зарплат в национальном доходе.
— Сохранится ли этот тренд в будущем, зависит от множества факторов, и к тому же структура национального дохода экономики определяется не только этим, — уточняет Ярослав Кабаков.
По словам эксперта, перспективы роста доли оплаты труда в России зависят от нескольких факторов.
— С одной стороны, государственная политика по повышению минимальной зарплаты, индексации доходов бюджетников и усилению контроля за выплатами, а также развитие технологичных отраслей, где велика роль квалифицированного труда, способны подтолкнуть рост показателя. С другой стороны, структурные ограничения, связанные с сырьевой моделью экономики, слабым ростом производительности и инвестиционными рисками, могут замедлить этот процесс, — рассуждает эксперт.
Вероятнее всего, доля оплаты труда будет постепенно увеличиваться, но достичь уровней Германии или Франции в ближайшие годы вряд ли удастся. Это потребует долгосрочной модернизации экономики, повышения капиталовооруженности и производительности труда, а также перераспределительной политики, направленной на укрепление позиций работников.