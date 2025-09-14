Мало платим: зарплаты россиян составляют небольшую долю ВВП

В России в последние годы активно растут зарплаты. Многие представители экспертного сообщества даже называли это угрозой для экономики и фактором, провоцирующим инфляцию. Однако доля зарплат и вообще трудовых доходов в ВВП хотя и подросла, по мировым меркам остается небольшой, ниже среднего. Что еще важнее, она по-прежнему ниже пика, достигнутого более 10 лет назад. О том, почему экономика России так низко ценит труд, с чем связан рост этой оценки в последнее время и будет ли он продолжаться, — в материале «Известий».