Котяков: максимальный размер пособия по безработице увеличат до 16 тыс. рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пособие по безработице с 1 февраля 2026 года будет увеличено по уровню инфляции — на 6,8%. Его максимальный размер составит около 16 тыс. рублей, сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — сказал он.
В 2025 году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%, его максимальный размер составляет более 15 тыс. рублей.
