Макрон раскрыл, когда ЕС примет решение по замороженным активам России

Страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих», трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети X.

Источник: Газета.Ру

«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение [по активам], согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что решение может предоставить Украине ясную перспективу и якобы «сохранит давление» на Россию.

Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США. Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран Европейского союза хотят урегулировать вопрос с замороженными активами Российской Федерации до запланированного на декабрь саммита объединения.

