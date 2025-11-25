Макрон раскрыл, когда ЕС примет решение по замороженным активам России

«В ближайшие дни мы завершим работу и примем решение [по активам], согласовав его со всеми вовлеченными европейскими странами и, конечно, с Европейским союзом и Еврокомиссией», — сказал французский лидер.
Макрон добавил, что решение может предоставить Украине ясную перспективу и якобы «сохранит давление» на Россию.
Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США. Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что лидеры стран Европейского союза хотят урегулировать вопрос с замороженными активами Российской Федерации до запланированного на декабрь саммита объединения.