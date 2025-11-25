Макрон: право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит Европе

«Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать», — указал французский лидер в эфире радиостанции RTL.
По его словам, Европе предстоит «обсудить, что делать с этими активами и как обеспечить безопасность европейцев». «По итогам этих обсуждений мы все вместе должны сказать об этом России», — сказал Макрон.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.
Страны ЕС пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть — чуть более €200 млрд — блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на действия европейских стран в случае конфискации российских активов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ России в случае использования странами Евросоюза замороженных российских активов для выдачи Украине «репарационных кредитов» будет очень жестким и болезненным.