Макрон: право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит Европе

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был убран из последней версии проекта мирного плана США. Изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства будут направлены в российско-американский инвестиционный фонд.